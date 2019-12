Man opgepakt voor brandstichting in huis in Breda

In een toch al onrustige nacht in Breda heeft de politie ook nog werk gehad aan een man die verdacht wordt van brandstichting in een woning aan de Veemarktstraat. Alle bewoners konden op tijd naar buiten komen.

De man zou mogelijk eerst hebben ingebroken bij een pand aan het Stadserf. Daar waren ruiten ingegooid. Ter plekke troffen agenten de man niet aan.

Rond halfvier kwam vervolgens een melding binnen van een woningbrand aan de Veemarktstraat. Op die plek werd de man gevonden. Het vermoeden bestaat dat hij de brand heeft aangestoken. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen.

Onrustige nacht

De brand is het vierde incident in een zeer onrustige nacht in Breda. Bij een schietpartij in de Reigerstraat eerder die nacht raakten drie mensen gewond. Kort na die schietpartij mondde een vechtpartij op de Haagdijk tussen een groep jongeren uit in een steekpartij. Op de Nieuwe Prinsenkade werd ook nog een taxichauffeur mishandeld.

Burgemeester Paul Depla heeft geschrokken gereageerd op de incidenten in de onrustige nacht.

LEES OOK:

Gewelddadige (uitgaans)nacht in Breda: na schietpartij ook nog steekpartij

Drie gewonden bij schietpartij in uitgaansstraat in Breda