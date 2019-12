Feestcafé De Kapitein opent deuren weer na schietpartij: ‘Het slechte mag niet van het goede winnen’

De Kapitein in Breda gaat maandagavond weer open. Voor de deur van het feestcafé werden in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen neergeschoten. "De stemming is er nog niet naar om al met confetti te schieten", zegt eigenaar Arnold van Strien. Daarom is deze eerste avond dat de zaak weer open gaat na het incident vooral een avond om met elkaar te praten over wat er gebeurd is.

“Het is met een brok in m’n keel", zegt van Strien. Maandagavond om tien uur opent hij de deuren van zijn feestcafé weer. “Het is niet zo dat het makkelijk van me afglijdt, maar we zullen toch door moeten, je wil je eigen ook niet laten kennen. Dan wint het slechte van het goede, en dat accepteer ik ook niet.”

Pas in 2020 wordt de draad weer écht opgepakt bij De Kapitein. Er komt geen Oud en Nieuw-feest. “Daar staat ons hoofd gewoon niet naar. Volgende week pakken we het stokje weer op en gaan we weer beginnen”, zegt van Strien.

LEES OOK: Drie gewonden bij schietpartij in uitgaansstraat in Breda

Hij beseft zich dat het heel anders had af kunnen lopen. “Er waren tienduizend engeltjes op dat moment”, zegt hij. Het lijkt er bovendien op dat de drie gewonden, twee portiers en een klant, niks over zullen houden aan het incident. “Lichamelijk dan, want wat er mentaal voor schade is, zal nog moeten blijken.”

'Hij trok gelijk een wapen'

Afgelopen weekend ging het helemaal mis voor de deur van het feestcafé. Een klant die niet naar binnen mocht, trok een wapen en begon te schieten. Van Strien stond erbij. “Hij had een sportbroek aan, dat was één van de redenen dat we hem niet binnenlieten. Maar ook omdat we een slecht gevoel hadden over z’n gedrag. Volgens van Strien ging de man verhaal halen en ontstond er een knokpartij. “Vervolgens trekt hij gelijk een wapen. Tussen het moment van de eerste klap en het trekken van het wapen zit twintig seconden. Hij schiet z’n wapen leeg, op een meter afstand.”

LEES OOK: Baas beschoten beveiligers Breda: 'Waarom beschiet je mensen die voor je veiligheid zorgen?'

Het wordt geen groot feest maandagavond, maar meer een 'soft avond' zoals van Strien het omschrijft. “We komen gewoon bij elkaar, met elkaar praten en misschien een biertje drinken. Er zal wat achtergrondmuziek zijn, en er zal personeel aanwezig zijn, we hebben een groot team. Ook gasten en gasten van die avond zelf kunnen langskomen. Ook andere horecacollega’s zullen wel vragen hebben, het had natuurlijk overal kunnen gebeuren.”

'We staan er niet alleen voor'

Van Strien is blij met alle steun die hij en de slachtoffers krijgen. “Petje af voor hoe het opgepakt wordt in Breda. Gemeente, slachtofferhulp, politie, alle balletjes rollen. We staan er niet alleen voor, en dat is belangrijk.”

LEES OOK: Burgemeester Depla over geweld in Breda: 'Absurd dat mensen nog steeds wapens meenemen'