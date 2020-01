Vliegverkeer Eindhoven Airport komt weer op gang na dichte mist, eerste vlucht vertrokken

Een aantal toestellen staat klaar voor vertrek. Het blijft echter afhankelijk van de weersomstandigheden of ze vertrekken, zo meldt de luchthaven.

Het zicht in Eindhoven was zo slecht dat er sinds woensdagochtend half tien niet kon worden geland en opgestegen. Verschillende vliegtuigen moesten uitwijken naar Maastricht en Keulen.



Informatieprobleem

Het vliegveld heeft ook nog eens problemen met haar site. De informatie over aankomende vluchten klopt niet. Mensen wordt geadviseerd op NOS Teletekst te kijken voor de juiste informatie.

Op oudejaarsdag had Eindhoven Airport ook al last van de mist. Tussen half tien 's ochtends en begin van de middag lag het vliegverkeer stil en 's avonds moesten zelfs vijf vluchten worden geschrapt. Afgelopen maandag had het vliegveld last van een technische storing.