Familie vermiste Flynn Posthumus wanhopig: tips en camerabeelden leveren niets op

De vele tips die de politie heeft binnengekregen over de vermiste Flynn Posthumus hebben nog niets opgeleverd. Ook was de jongen uit Heerlen niet op camerabeelden te zien. Dat heeft zijn familie laten weten die in Helmond was voor een gesprek met de politie.

De 24-jarige Flynn is vermist sinds nieuwjaarsnacht. Vanuit Appie's Bar aan de Noord Koninginnewal zou hij naar het huis van een vriend gaan in Helmond. Alleen die vriend, Kevin van Veggel, verloor Flynn uit het oog en heeft hem nooit meer gezien. Tot op de dag van vandaag is volstrekt onduidelijk wat er met hem is gebeurd.

Zijn vader John, moeder Gisella en zusje Megan zijn zaterdagmiddag naar Helmond gekomen. De politie had mogelijk camerabeelden met daarop hun zoon en broer. Alleen bleek al snel dat de man die op de beelden te zien was, zeer waarschijnlijk niet Flynn was. Het enige aanknopingspunt is vooralsnog dat zijn telefoon na zijn vertrek uit Appie's Bar nog contact heeft gemaakt met een mast in het centrum van Helmond.

Eerder meldde de politie dat veel tips over de verdwijning van Flynn waren binnengekomen. Die hebben volgens de familie niets opgeleverd. "De politie is ze allemaal nagegaan, maar het spoor liep telkens dood", zegt vader John Posthumus zichtbaar aangedaan.



De familie heeft het heel moeilijk met de vermissing. Het sterkt ze wel dat ze veel hulp krijgen. "Niet alleen van de politie die alle tips en sporen nagaat, maar ook van mijn broer zijn vriendenkring in Helmond, Heerlen en Maastricht. Iedereen zoekt mee en probeert te helpen. Dat is heel fijn", zegt Megan, het zusje van Flynn.

Moeder Gisella heeft contact opgenomen met Stichting Signi Zoekhonden uit De Rips. Een non-profitorganisatie die met speurhonden en speciale apparatuur naar vermiste personen zoekt. Signi zocht zaterdagochtend met speurhonden vanaf Appie's Bar, maar zonder concreet resultaat.

Zaterdagavond of zondagmiddag wil de organisatie met hun speurhonden voor de zekerheid de meest onwaarschijnlijke routes aflopen. "Heel misschien dat Flynn toch misschien via die wegen is gelopen tijdens de nieuwjaarsnacht", zegt Megan.

Hoe zwaar deze periode ook is voor de familie Posthumus uit Heerlen, toch houden ze hoop om hun zoon en broer te vinden. "Zijn vrienden flyeren en we hopen dat mensen met beveiligingscamera's ook de beelden van de nieuwjaarsnacht willen bekijken. Misschien dat Flynn erop staat?" zegt zijn moeder hoopvol.

Aangeslagen loopt de familie daarna arm in arm naar de auto om even op adem te komen in het huis van Kevin van Veggel, een vriend van Flynn, in Helmond. Ze hopen op nieuwe aanknopingspunten via sociale media, camerabeelden of toch nog de speurhonden.

