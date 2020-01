Laat gemeente Den Bosch gevonden varkentje inslapen?

RAVENSTEIN -

Het is nog onduidelijk wat er met het varkentje gaat gebeuren, dat vrijdag rondscharrelde bij de sluis bij Empel. "Dinsdag verwachten wij een telefoontje van de gemeente Den Bosch over wat er moet gebeuren met het varkentje ", zegt Rens van Lieshout van Regionaal Dierenopvang Ravenstein. In de krant moest hij lezen dat de gemeente van plan is het dier te laten inslapen als de eigenaar zich niet snel meldt.