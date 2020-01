Onzeker lot voor het loslopende varkentje dat vrijdag gevangen werd

"Dinsdag verwachten wij een telefoontje van de gemeente Den Bosch over wat er moet gebeuren met het varkentje dat vrijdag rondscharrelde bij de sluis bij Empel", zegt Rens van Lieshout van Regionaal Dierenopvang Ravenstein. In de krant moest hij lezen dat de gemeente van plan is het dier te laten inslapen als de eigenaar zich niet snel meldt.

Volgens Rens zou een gemeente-ambtenaar gezegd hebben dat het landelijk beleid is om varkens die zomaar rondlopen te doden vanwege onder meer het risico op verspreiding van varkenspest. "Maar ik heb die regels nergens kunnen vinden."

Eigenaar, laat van je horen

Rens hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen. Ook de eigenaar van een onlangs gevonden hangbuikzwijntje is terecht en het beestje leeft nog. "Dat zwijntje is ontsnapt en door ons opgevangen. De eigenaar heeft de kosten voor de opvang betaald en de dierenpolitie checkt regelmatig hoe het met dit zwijntje gaat. Ik hoop dat de eigenaar van dit varkentje ook van zich laat horen. Al is het maar om te laten weten dat wij verder voor het dier gaan zorgen, dan kunnen we definitieve opvang gaan regelen."

De rondlopende varkentjes van de laatste tijd brengen een ander probleem naar boven. "De gemeente Den Bosch lijkt de opvang van dieren niet op orde te brengen", vindt Rens.

Gedoe

"Den Bosch zegt dat ze afspraken hebben met de dierenambulance Den Bosch. Dat klopt, maar die ambulance werkt tussen 9.00 en 20.00 uur. Daarna worden wij, dierenambulance Noord Oost, gebeld. Met ons heeft Den Bosch geen afspraken", legt Rens uit. "Dit leidt tot dit gedoe en ambtenarij en vreemde uitspraken over doodmaken."

