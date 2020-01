Wandelaar heeft gebroken ribben en flinke kneuzingen na aanval door tauros

Wandelaars over tauros in natuurgebied De Maashorst: 'Op afstand blijven'

De man werd zondagmiddag in de Maashorst door het dier aangevallen. De man vloog meters de lucht in en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij een aantal gebroken ribben had en meerdere kneuzingen.

Verdoofd

In totaal lopen 76 taurossen in het natuurgebied. Na de aanval was er al een vermoeden om welke tauros het ging omdat mensen voor het incident foto's hadden gemaakt.

Het bewuste dier is maandagmiddag eerst uit de kudde gehaald en in een speciale vangwei gezet. In de loop van de middag is het dier verdoofd en gevangen. Het beest is in een trailer gelegd en daarna naar de Stichting Taurus in Keent gebracht. Het dier mag eerst bijkomen van de verdoving en vervolgens aansterken. Wat er daarna met de tauros gebeurt is nog niet duidelijk.

