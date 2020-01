Voor miljarden aan cocaïne kwam via havens binnen, deel had Brabant als bestemming

In de havens van Antwerpen en Rotterdam is vorig jaar een recordlading cocaïne onderschept. Voor het eerst was dat meer dan 100.000 kilo coke. Een deel had zoals altijd de tussenbestemming Brabant. Ondanks de successen van de douane lijkt de cokehandel te bloeien als nooit tevoren.

Antwerpen is al jaren de koploper. Pakweg twee derde van die 100.000 kilo coke kwam over de Westerschelde naar de Belgische stad. Een derde vond de douane in Rotterdam. Dat is woensdag bekendgemaakt op een persconferentie in Antwerpen.

Bananen

De Belgische haven telde 119 gevallen van cokesmokkel. Dat ging via zeecontainers waarin het verstopt zat tussen legale producten zoals bananen. Sommige containers belandden in Brabant, zoals afgelopen december in Alphen. Daar moest de grootste Brabantse vangst vorig jaar naar toe: 2019 kilo.

De grootste vangst in de Rotterdamse haven met bestemming Brabant werd de voorbije zomer gedaan in een container met bananenpulp uit Costa Rica. Daarin zat 1300 kilo coke. Die lading moest naar een bedrijf in Oosterhout dat er volgens de politie vermoedelijk niks mee te maken had.

Routes veranderd?

De 'historische cijfers' van 2019 in beide havens betekenen geen records in Brabant. Hier kwam juist een stuk minder binnen dan voorgaande jaren: ongeveer 4300 kilo. In dat opzicht is de opgaande lijn in Brabant doorbroken. Hoe dat komt is onduidelijk. Mogelijk zijn routes iets veranderd of bleven de tussenbestemmingen onbekend.

Want het is duidelijk dat er alsmaar meer onderweg is. De productie in Zuid-Amerika groeit en de vraag groeit in de hele wereld. In vooral Braziliaanse en Amerikaanse havens is vorig jaar 70.000 kilo coke 'tegengehouden' dat bestemd was voor Antwerpen en daarna misschien ook wel voor distributieloodsen in Brabant. Wie zal het zeggen.

Kenners denken dat een veelvoud van de in beslag genomen partijen gewoon ongezien naar de plaats van bestemming reist. Dat zou ook kunnen verklaren waarom de prijs zo stabiel is, rond de 50 euro. Er is altijd genoeg voorraad, de handel wordt niet verstoord.

Drugslabs in Brabant

Het is vorig jaar ook op andere manieren duidelijk geworden dat de import op andere 'creatieve' manieren gebeurt. Dat bleek met de ontdekking van iets wat we tot nu toe zelden of nooit zagen in Brabant: cokewasserijen.

In St. Willebrord en Heeswijk-Dinther vond de politie zulke chemische fabriekjes. Cokewasserijen zijn drugslabs waarin cocaïne die verstopt is in bijvoorbeeld shampooflessen of kleding kan worden 'teruggewonnen'.

Miljarden

De totaalwaarde van 100.000 kilo coke is astronomisch. Uitgaande van een straatprijs van 50 euro per gram in Europa kan de straatwaarde oplopen tot wel 5 miljard euro. Buiten Europa, zoals Australië, kan dat nog veel meer zijn.

Als je ervan uitgaat dat dit maar een deel is van wat er wordt gevonden, wordt de totale waarde van alle coke nog duizelingwekkender en vraag je je af waar al dat geld blijft.