Lichaam vermiste Max Meijer uit het water gehaald in Antwerpen

De politie heeft het lichaam gevonden in de Royerssluis in Antwerpen. Dit is vlakbij de plek waar Meijer voor het laatst gezien is. Hoe hij precies om het leven is gekomen, wordt nog onderzocht.

Stapavond

Max verdween in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december in Antwerpen. Hij was daar samen met een vriend gaan stappen. Ze eindigden samen in een kebabzaak aan de Schippersstraat in Antwerpen. Rond half zes vertrok Meijer in zijn eentje te voet in de richting van het zogenaamde 'Eilandje'.

Sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Diverse eerdere zoekacties van politie en familie leverden niets op. Op 2 januari stopte de politie met zoeken.

Het parket doet geen verdere mededelingen over de zaak. Het onderzoek is in volle gang.