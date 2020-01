Durf jij na alle mistproblemen nog vanaf Eindhoven Airport te vliegen? [ENQUÊTE]

EINDHOVEN -

Door aanhoudende mistproblemen zijn er bij Eindhoven Airport afgelopen tijd talloze vluchten geschrapt of vertraagd. Heb jij ook de nacht doorgebracht op een veldbed of uren op de luchthaven gewacht tot je vliegtuig vertrok? Kies je voortaan voor een andere luchthaven of neem jij het risico voor lief? Vul onze enquête in!