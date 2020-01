Hoe restaurant Eden binnen een jaar een Michelinster veroverde

Het is een paar dagen geleden dat restaurant Eden in Valkenswaard werd bekroond met een Michelinster, dé grote culinaire onderscheiding in de restaurantwereld. Maar Robin Groos (26) uit Eindhoven en Herman Cooijmans (30) uit Sterksel zijn er nog steeds beduusd van. De reserveringen stromen binnen, iedereen wil een tafeltje bemachtigen. "Het is absurd wat er gebeurt, de telefoon staat niet meer stil."

Eden is nog maar net open, zondag vieren ze het eenjarig bestaan. En dan nu al een ster, het overtreft hun stoutste verwachtingen. "We zagen het echt niet aankomen", blikt Groos terug. "Het was ook zeker geen doel. Nou ja: misschien over een paar jaar of zo hoop je dat je opgemerkt wordt".

'Wakker worden!'

"We hadden niets voorbereid en waren dan ook totaal verrast toen we op het podium werden geroepen. Ons personeel wist ook van niks. De sous-chef lag thuis nog te slapen, zijn vriendin maakte 'm wakker: Je hebt een ster!"

Robin staat als gastheer in het restaurant, zijn compagnon Herman runt de keuken als chefkok. En dat magische wat er gebeurt als hij in de pannen roert, daar waren ze bij Michelin van onder de indruk. "Toen de hoofdinspecteur werd gevraagd wat hem het meest heeft verrast aan Eden, noemde hij de kookstijl van Herman", zegt Robin. "Daar zijn we heel trots op."

Rog en aardbei

Bij Eden, een verwijzing naar het paradijselijke Hof van Eden, krijg je verfijnde gerechten voorgeschoteld. "De combinaties die we maken, liggen niet voor de hand", aldus Groos. "Rog en aardbei, paling en bloedworst, het is best verrassend en onvoorspelbaar, maar Herman brengt alles op een hele mooie manier in harmonie."

Volgens Groos is alles 'echt geëxplodeerd' nu ze de felbegeerde ster hebben veroverd. "Onze mobieltjes trillen onophoudelijk en de reserveringen blijven maar komen. De komende twee maanden zitten we in de weekenden helemaal vol. We krijgen nu al aanvragen binnen voor eind maart, dat is echt ongekend."

Voetjes blijven op aarde

Drukke tijden dus voor het tweetal. Maar, zoals Groos het stelt, "Robin blijft Robin en Herman blijft Herman. De voetjes blijven op aarde en we gaan gewoon door." Of een etentje bij Eden nu duurder wordt? "Volgende week staat er echt niet opeens 10 euro bovenop een gerecht. Maar we krijgen met deze onderscheiding wel meer vrijheid om met andere, wat luxere producten te gaan werken, dus misschien dat je dat in de toekomst terugziet in de prijs."