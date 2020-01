Man spoorloos nadat hij celstraf kreeg omdat hij een vrouw aanreed en haar zwaargewond achterliet

DEN BOSCH -

De man die een gevangenisstraf kreeg, omdat hij op nieuwjaarsdag 2018 een vrouw in Oss heeft aangereden en haar daarna zwaargewond achterliet, is spoorloos. De inwoner van Driebergen kreeg vier jaar cel en vijf jaar rijontzegging van het gerechtshof in Den Bosch. Na de veroordeling nam de 41-jarige man de benen. Waar hij is, is onbekend. Zijn advocaat wil er niets over zeggen.