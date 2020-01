Nieuwe Stint gaat Buszy heten, naam aangepast op verzoek van nabestaanden van het spoordrama in Oss

Het ministerie legde namens de nabestaanden het verzoek om de naam aan te passen neer bij de fabrikant. "Wij hebben de wens van de nabestaanden aan Renzen overgebracht om, bij een eventuele terugkeer, de naam Stint te veranderen. Het is aan Renzen wat hij hiermee doet." Edwin Renzen besloot de naam te wijzigen. De merknaam Stint blijft wel bestaan, maar het model dat gebruikt wordt om kinderen te vervoeren gaat dus Buszy heten.

'Meer een busje'

Hoewel de Buszy er hetzelfde uitziet als de 'oude' Stint, is er volgens Renzen veel veranderd. De nieuwe Stint heeft onder meer twee remmen, gordels en krijgt een rolkooi: beugels over de bak heen. "Het belangrijkste verschil is de manier van rijden. Voorheen was het een bakfiets, nu is het meer een busje", zegt hij.

"Dat zal dus ook de nieuwe naam worden: Buszy. Dat is een makkelijk woord voor kinderen en heeft een minder negatieve associatie", zegt Renzen. Daarnaast speelde het verzoek van de nabestaanden om de naam te veranderen ook mee. "Als wij dat verzoek krijgen dan voldoen we daar graag aan."

De Buszy was donderdag te zien op de beurs KindVak in Den Bosch:

Geen twijfels

De Buszy moet nog wel worden goedgekeurd. De keuring loopt nog, maar hij ziet dat met vertrouwen tegemoet. Op de vraag of hij geen twijfels heeft: "Nee, niet over het model en de techniek, absoluut niet." De aanvraag van dit model Stint is dan ook veel uitgebreider dan de vorige aanvraag die werd afgekeurd. "De eerste aanvraag was vier pagina's. Nu zijn dat er 1200."

Of deze Stint veilig is, is lastig voor hem te beantwoorden. "Dat is een relatief begrip", zegt hij. "Als hij wordt goedgekeurd, voldoen we aan de machinerichtlijn en aan de nieuwe beleidsregels bijzondere bromfiets. Dan zou je kunnen zeggen hij is veilig." Na een aarzeling voegt hij toe: "Om nou te zeggen dat iets veilig is, dat bestaat niet. Niks is veilig. Met het beste vliegtuig kan iets gebeuren." De Stint werd in 2018 van de weg gehaald na een ongeluk op een spoorwegovergang in Oss. Hierbij kwamen vier kinderen op het leven.

Niet gekeurd, wel geshowd

Renzen staat donderdag en de komende dagen met zijn nieuwe Stint op de beurs KindVak in de Brabanthallen in Den Bosch, terwijl deze dus officieel de weg nog niet op mag. Dat is niet gek, vindt Renzen. "Het hoort bij een beurs dat je nieuwe dingen laat zien. Het voelt niet ongemakkelijk om hier te zijn", vertelt hij. Daarnaast mag zijn Stint hier ook gewoon rondrijden. "Op binnenterreinen mogen we rijden. Gaan we nu de openbare weg op, dan mag dat niet."

Op de KindVak, een beurs voor mensen die met kinderen werken, kunnen bezoekers een rondje rijden op de Buszy. Daar zijn de reacties positief. "Hij rijdt heel goed, heel soepel", reageert een van de bezoekers. "De bochten zijn goed te maken, hij remt goed", vult een ander aan. Wanneer en of de Buszy de openbare weg weer op kan, is afwachten. Als de RDW klaar is met keuren, stuurt die zijn rapportage naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De minister beslist dan of hij weer de weg op mag.

Zo gaat de Buszy eruitzien. (Foto: Stintum.com)

