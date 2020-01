Eindhovense advocaat geschorst na achtervolging, royement dreigt

De advocaat uit Veghel, die al verscheidene keren in opspraak is geraakt, is met onmiddellijke ingang geschorst. Dit heeft de tuchtrechter van de Raad van Discipline in Den Bosch vrijdag bepaald.

Er was een klacht ingediend tegen de man nadat was gebleken dat hij medio december vorig jaar betrokken was bij een achtervolging door Eindhoven en Nuenen. De 33-jarige raadsman, die een advocatenkantoor heeft in Eindhoven, reed toen ook een agent aan.

Schrapping dreigt

Het bezwaar tegen de advocaat was ingediend door Jan Frederik Schnitzler, deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant. Schnitzler ziet in de uitspraak een opmaat naar schrapping van de man als advocaat. Volgens hem komt het zelden voor, ook landelijk, dat een raadsman met onmiddellijke ingang zijn werk niet meer mag doen.

De advocaat kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak van de tuchtrechter, maar ook tijdens die eventuele procedure mag hij zijn functie niet uitoefenen.

'Achtervolging druppel'

De achtervolging was voor deken Schnitzler de druppel die de emmer deed overlopen, zo laat hij desgevraagd aan Omroep Brabant weten. Eind 2018 was de advocaat al voorlopig geschorst toen bekend werd dat hij de moeder en zus van zijn minnares had mishandeld. De rechtbank in Breda legde hem vorig jaar mei hiervoor een taakstraf van honderd uur op. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Begin dat jaar werd de man bij zijn kantoor in Eindhoven neergestoken door een ex-cliënt en in augustus werd zijn shishalounge in Eindhoven beschoten.

