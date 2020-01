Boeren pakken draad weer op en gaan in grote steden actie voeren

Boeren gaan op 21 maart opnieuw in onder meer Brabant aandacht vragen voor hun situatie. Tussen twaalf en vier uur ’s middags wordt op die dag in diverse grote steden de actie Boerderijprijzen gehouden. Het is nog niet bekend waar precies dit gebeurt.

Wel wil de Oost-Brabantse actievoerder Peter van de Wielen kwijt dat juist in de grote steden op deze manier de kans het grootst is om ‘de verbinding te maken met burgers en consumenten’. Eind vorig jaar hebben boeren al op diverse manieren geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van de overheid.

Presentatie van producten

Tijdens de actie in maart zullen onbewerkte agrarische producten aan de man gebracht worden voor de gemiddelde prijs die de boer hiervoor ontvangt. Het initiatief voor de actie gaat uit van Agractie. Ze wil zich op ongeveer veertig drukke, goed zichtbare locaties in ons land laten gelden. De exacte plekken worden in een later stadium naar buiten gebracht. De organisatie had al aangekondigd dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw van zich zou laten horen.

Agractie wil met haar actie de consument duidelijk maken hoe slecht volgens haar de positie van de Nederlandse boer is. Eind deze week lanceert de club een tweede actie, waarbij de boeren de consument in de supermarkt confronteren met producten waarvoor Nederlandse boeren geen eerlijke prijs hebben ontvangen en met producten die niet duurzaam zijn. Deze actie moet enkele maanden gaan duren en zal volgens Agractie in heel het land gaan opvallen.

