Eindhoven Airport liet in 2015 zelf de kans liggen om problemen met mist te tackelen

Als de upgrade van het ILS buiten het reguliere grote onderhoud plaatsvindt, betekent dit extra kosten voor Eindhoven Airport omdat de start- en landingsbaan enkele weken niet gebruikt kan worden.

Majoor Gilbert Stout van Vliegbasis Eindhoven: "Defensie zelf heeft die upgrade van het ILS van fase 1 naar fase 3 niet nodig. Onze vliegtuigen maken er geen gebruik van en onze piloten zijn anders getraind." Defensie gaat dus niet betalen voor het systeem, ook al is het de eigenaar van de start- en landingsbaan van de luchthaven.

Judity de Roy, woordvoerder van Eindhoven Airport gaf eerder aan dat de verbetering van het ILS tien miljoen euro kost. Daarnaast kan er door de werkzaamheden wekenlang niet gevlogen worden. "Dat kan dus eigenlijk alleen tijdens groot onderhoud."

'Paar dagen mist'

Gilbert Stout bevestigt dat. "Gepland groot onderhoud is om de tien jaar. Dus pas in 2024/2025 zou het verbeterde ILS geïnstalleerd kunnen worden als Eindhoven Aiport dat wil en ervoor betaalt." De vraag is nu of Eindhoven Airport zo lang wil én kan wachten.

Begin deze maand was De Roy nog stellig over de miljoeneninvestering en de wekenlange sluiting: "Dat doe je alleen als het zinvol is. Het gaat nu om een paar dagen mistig weer." Alleen de cijfers liegen er niet om: in twee maanden tijd ondervond de Eindhovense luchthaven al acht keer veel hinder van de mist. Het zicht was te slecht om te landen of op te stijgen en veel vluchten waren vertraagd en werden zelfs geannuleerd.

Gesprekken

Woensdagochtend was er een ander geluid te horen vanuit Eindhoven Airport over de miljoenen-upgrade van het Information Landing System: "De luchthaven is hierover in gesprek met Defensie, dat mede-eigenaar is van Eindhoven Airport", liet Judith de Roy weten.

Er worden inderdaad gesprekken gevoerd over die upgrade van het ILS zegt Stout namens Defensie. "De start- en landingsbaan kan wat ons betreft tussentijds een een paar weken dicht voor die upgrade. Het is veel werk, maar wij kunnen uitwijken naar Gilze-Rijen en Volkel. Het lijkt me dat het voor een commerciële partij als Eindhoven Airport wat lastiger ligt."

Budgetmaatschappijen

De upgrade van het ILS van fase 1 naar fase 3 is niet de hele oplossing om met mist gewoon te kunnen blijven vliegen op Eindhoven Airport. De vliegtuigen van de budgetmaatschappijen hebben uit kostenoverwegingen niet altijd de juiste apparatuur in de cockpit om te communiceren met het verbeterde ILS.

Dus bij slecht zicht door dichte mist kunnen die vliegtuigen nog steeds niet landen op Eindhoven Airport, ook na een upgrade van het ILS. Op Schiphol is dat ook het geval, ondanks dat daar wel fase 3 is geïnstalleerd. Vliegtuigen met de juiste systemen aan boord kunnen daar met 75 meter zicht landen.

Op Eindhoven Airport moet er nu 550 meter zicht zijn om te kunnen landen en opstijgen. Dat de luchthaven in een kuil ligt, helpt niet mee, de mist blijft daardoor ook nog eens langer hangen.

