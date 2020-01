35.000 mensen meldden zich aan, maar Helma mag gaan slapen onder De Vliegende Hollander

KAATSHEUVEL -

Bijna 35.000 mensen hadden zich aangemeld, maar Helma uit Veldhoven is één van de gelukkigen: zij mag met haar man gaan overnachten midden in De Efteling komende zomer. “Dit is echt heel bijzonder”, reageert Helma. “Dat maak je echt maar één keer in je leven mee.”