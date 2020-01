'Geniale afluisteroperatie' aan basis Operatie Alfa in Oss

Volgens de krant ontdekten de speurders dat de groep rond Martien R. veelvuldig bijeenkwam in een schuur op het kampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Martien R. en zijn entourage noemden dit speciaal getimmerde hok ’de schuur’ of ’het kantoor’.

'Wonderlijk'

Door een 'meesterlijke truc' slaagde het onderzoeksteam erin om hier, in het hart van de organisatie, afluisterapparatuur en camera’s te plaatsen. Over hoe de apparatuur is geplaatst, willen of kunnen politie, OM en advocaten uit het 'Alfa-onderzoek' niets zeggen.

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Martien R., noemt dit in de krant 'wonderlijk', omdat je niet zomaar op het kamp komt. Camera’s houden de omgeving in de gaten en de sociale controle op het kamp zou waterdicht zijn.

Berucht

De familienaam van R. is in Oss berucht. Martien R. wordt zelfs de ‘Godfather’ van de Brabantse onderwereld genoemd. Hij zou meerdere aanslagen, liquidaties en pogingen daartoe op zijn naam hebben staan. Ook is hij een bekende in de drugswereld. Maar op de een of andere manier ontglipte hij iedere keer aan politie en justitie.

