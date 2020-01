FC Den Bosch-supporters gooien met putdeksels en slaan politiepaarden met riem: celstraffen geëist

De rellen vonden plaats na de wedstrijd op woensdag 22 mei in Den Bosch. FC Den Bosch speelde in de halve finale van de play-offs voor een plek in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De wedstrijd verliep probleemloos maar de sfeer bij de voetbalsupporters sloeg om toen FC Den Bosch op het laatste moment uitgeschakeld werd en zo de kans op promotie misliep.

“Supporters van FC Den Bosch bedekten bij het verlaten van het stadion hun gezichten, deden hun capuchons op en probeerden bij de supporters van Go Ahead Eagles te komen. De supporters uit Deventer moesten door de politie naar bussen worden begeleid en vertrokken onder politiebegeleiding”, schrijft het OM.

'Met putdeksels en stenen gegooid'

Daarna moest de politie het ontgelden, aldus het OM. Er zou met putdeksels, stenen, fietsen, dranghekken en vuurwerk zijn gegooid. Ook zouden agenten en politiepaarden met riemen zijn geslagen. “Het gooien met putdeksels en andere voorwerpen richting agenten en paarden, het slaan met riemen en het vernielen van politievoertuigen is barbaars gedrag.”

“Er werd geprobeerd de ruiters van hun paarden te trekken en er werd getrokken aan schilden van ME’ers om hen uit de linie te krijgen”, zo vertelt de officier van justitie. Volgens het OM is het een wonder dat het bij agenten bij schrammen en blauwe plekken is gebleven. Dit gold niet voor de paarden: “Meerdere politiepaarden raakten gewond die avond. Een aantal van hen heeft schrammen opgelopen, verwondingen aan de benen en de rug, flinke kneuzingen en bulten op het lichaam.”

Ook schadevergoeding geëist

Alle verdachten hebben ook een stadionverbod gekregen van de KNVB. Ook heeft de gemeente gebiedsverboden opgelegd.

Naast de celstraffen wil het OM ook dat de relschoppers opdraaien voor de ruim 31.000 euro aan schade aan onder meer voertuigen.

