Parkeren in de stad? Hier betaal je het meest (en het minst)

Ook in 2020 blijven parkeergelden een belangrijke inkomstenbron voor Brabantse gemeenten. In Tilburg stijgen de inkomsten uit betaald parkeren fors, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op andere plekken blijven ze stabiel of dalen ze zelfs. Maar waar parkeer je nou het voordeligst als je een middagje naar de stad wil?

In Den Bosch verdienen ze het meest aan parkeergeld, er wordt gerekend op zo'n 17 miljoen euro in 2020. Daarna volgt Eindhoven met dik 15 miljoen. Breda haalt 14,7 miljoen op en Tilburg 13,9 miljoen. Daar stijgen de inkomsten wel het hardst vergeleken met vorig jaar (+2,3 miljoen). Onlangs werd in Tilburg de scanauto ingevoerd waardoor de inkomsten uit parkeerboetes flink stegen. In Waalwijk dalen de inkomsten juist enorm, met 755.000 euro wordt daar 445.000 euro minder opgehaald dan in 2019.

Tilburg Centrum het duurst

Maar boetes en betaald parkeren zijn niet de enige inkomstenbron. Gemeenten verdienen ook geld aan parkeervergunningen voor inwoners. Den Bosch is dan ook niet de duurste plek om te parkeren, dat is Tilburg. In het het winkel- en uitgaansgebied van de stad betaal je meer dan 5 euro per uur. Nergens in Brabant betaal je zo veel. Even vergelijken: nummer twee is de centrumwijk De Bergen in Eindhoven, daar betaal je 3 tot 4 euro.

In Boxtel en Deurne betaal je ook om te parkeren in het centrum, maar de prijs is haast symbolisch vergeleken met het centrum van Tilburg: maximaal 1 euro per uur.

De garage in

In Tilburg vinden we trouwens wel de goedkoopste parkeergarage van de provincie, in de parkeergarage Stappegoor mag je voor 2,20 euro een hele dag parkeren, maar die ligt aan de rand van de stad. Wolfsberg in Deurne is een mooie tweede, 3,80 euro per dag. Parkeer je liever in de garage bij de Bijenkorf in Eindhoven? Dat kan, maar dat kost 22 euro per dag. Parkeren in de nabijgelegen Admirant of het Stadhuisplein is even duur.

Iets goedkoper maar nog steeds duur zijn de garages Arena en Tolbrug in Den Bosch, beiden kosten 20 euro per dag. Met de drie garages in Eindhoven zijn dat de duurste van de provincie.

Kosten voor parkeren aan straat

Tot 1 euro per uur:

Boxtel

Deurne

Tot 2 euro per uur:

Oisterwijk

Oosterhout

Roosendaal

Uden

Veldhoven

Valkenswaard

Waalwijk

Tot 3 euro per uur:

Bergen op Zoom

Breda

Etten-Leur

Helmond

Oss

Tot 4 euro per uur:

Den Bosch

Eindhoven

Meer dan 5 euro per uur:

Tilburg

Kosten voor parkeren in een garage

Tot 5 euro per dag:

Boxtel

Tot 7,50 euro per dag:

Bergen op Zoom

Oisterwijk

Tot 10 euro per dag:

Deurne

Oss

Roosendaal

Tot 12,50 euro per dag:

Oosterhout

Tot 15 euro per dag:

Helmond

Meer dan 15 euro per dag: