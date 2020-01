Kaan S. doodgeschoten tijdens ripdeal in Breda: straffen tot 15 jaar cel

Zes jonge Limburgers die de Bredase drugshandelaar Kaan S. hebben beroofd en doodgeschoten moeten allemaal lange tijd de cel in. De zwaarste straf was voor schutter Sofyan S. Hij kreeg 15 jaar. De rechtbank in Breda vindt dat ze allemaal schuldig zijn aan de gewelddadige dood van de Bredanaar.

Tijdens de rechtszaak eind vorig jaar waren celstraffen van 12 tot 18 jaar geëist. Kaan S. werd op zondagavond 8 april 2018 doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Hij was 26 jaar oud. “Ze wilden op een snelle manier geld te verdienen, omdat ze wisten dat drugsdealers toch geen aangifte doen”, zei de rechtbankvoorzitter.

Pruik en bivakmutsen

Kaan S. wilde acht kilo wiet verkopen aan de groep Limburgers, allemaal twintigers. Maar de Limburgers hadden hele andere plannen: ze zouden niks betalen en de drugs afpakken, een ripdeal dus.

De Limburgers vermomden zich met een pruik en bivakmutsen en ze droegen kogelvrije vesten. Ze gebruikten codetaal en ze hadden een vluchtauto gehuurd. Zwaar bewapend met onder meer een machinegeweer en pistool gingen ze naar de flat voor de drugsdeal.

Geraakt door drie kogels

Er ontstond een gevecht bij de voordeur van de flat. Er werd door de deur geschoten en Kaan werd geraakt door drie kogels. Schutter Sofyan S. en zijn vriendin Ashley R. pakten snel de wiet en sloegen op de vlucht. Sofyan S. stond volgens de rechtbank aan het hoofd van de groep.

De rechtbank denkt niet dat het schieten een ongeluk was, zoals een paar verdachten hebben gezegd: dat gebeurde met opzet. De zes verdachten hielden er rekening mee dat Kaan S. zich zou verzetten en dat hij vuurwapens zou hebben. "Ze zijn grof te werk gegaan." De verdachten accepteerden mogelijk geweld en daarom ziet de rechtbank vijf van de zes verdachten als ‘medeplegers’. Doodslag is bewezen. En ook poging doodslag, omdat er naast Kaan S. bij de ripdeal nog een andere man was die gevaar liep.

Op vakantie naar Spanje

Na de dodelijke schoten, kon de groep Limburgers ontkomen. Ze reden terug naar Limburg en dumpten de wapens onderweg in de berm van de A58. Eenmaal veilig thuis verkochten ze de wiet en gingen ze op vakantie naar Spanje. Ze werden opgespoord. Schutter Sofyan S. bleek ook nog betrokken bij een schietpartij in Roermond. Daar kreeg hij al zes jaar cel voor.

Sofyan S. kreeg dus de hoogste straf 15 jaar. Zijn vriendin en twee andere mannen kregen 12 jaar. Een verdachte die op het laatste moment vluchtte kreeg 8 jaar cel en de vrouw die een vluchtauto huurde 4 jaar. Ze was de enige die voor medeplichtigheid is veroordeeld, de rest voor medeplegen.

Onherstelbaar leed

De rechtbank stond stil bij het onherstelbaar leed, het verdriet en ‘immense gemis’ dat de verdachten de familie van Kaan S. hebben aangedaan. Maar ook de man die in de flat was en niet geraakt werd, heeft tot op de dag van vandaag psychische klachten.

