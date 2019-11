Kaan doodgeschoten bij ripdeal in Breda, zijn broer gelooft niets van het verhaal van de verdachten

De boosheid en het verdriet zijn nog elke dag voelbaar bij de familie van de doodgeschoten Kaan (26) uit Breda. Zijn jongere broer is tevreden met de hoge strafeisen, maar gelooft niets van het verhaal van de schutter. "Hoe kun je nou per ongeluk schieten? Dat is gewoon onzin!", aldus Cihan.

Anderhalf jaar geleden, op 8 april 2018, werd Kaan neergeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Hij wilde wiet verkopen aan een groep Limburgers, maar die pakten de drugs van Kaan af en één van hen schoot hem vervolgens dood. In de maanden na Kaans dood werden zes verdachten opgepakt. Vier mannen en twee vrouwen. De verdachten hoorden vrijdag 12 tot 18 jaar cel tegen zich eisen.

LEES OOK: Fatale ripdeal Breda was gedoemd te mislukken

'Het is voor mij geen vraagteken'

De hoogste eis was die tegen de vermeende schutter: Sofyan S.. Het OM wil dat hij 18 jaar de cel in gaat. S. vertelde dat hij niet wist dat er kogels in zijn machineweer zaten. Sofyan zit momenteel al een celstraf uit van zes jaar voor een eerdere schietpartij, in 2016, op straat in Roermond.

De jongere broer van Kaan, die op de dag van de strafeisen 26 jaar werd, gelooft niets van het verhaal van Sofyan. "Ik weet zeker dat hij jongens in zijn buurt heeft verteld dat 'ie iemand heeft neergeknald'", reageert Cihan stellig. "Hoe kun je nou per ongeluk gaan schieten? Het voor mij geen vraagteken. Ik weet honderdduizend procent zeker dat hij dat bewust heeft gedaan."

LEES OOK: Doodgeschoten Kaan (26) begraven in Turkije: 'In het begin was er veel woede', vertelt zijn broer

Litteken

Cihan probeert zichzelf sterk te houden voor zijn twee broertjes en zijn zusje. "Voor hen ben ik een voorbeeldfiguur. Het is voor mij nu alleen maar bidden en hopen op een goede toekomst voor mijzelf en m’n ouders. Het blijft een litteken."

"Bij mijn ouders ligt het heel gevoelig. Mijn moeder heeft het er nog elke dag over", vertelt hij. "Ze probeert zichzelf heel sterk te houden, het is een sterke vrouw. Voor mijn vader was het ook heel moeilijk om alle zittingen bij te wonen."

'Eerst mijn broer doodschieten en dan zijn tas afrukken'

Wat Cihan en zijn familie heel erg steekt is de verdwenen tas van Kaan. "Kaan had altijd een tas om, die deed hij nooit af. Toen ook niet. Dat ze mijn broer eerst hebben doodgeschoten en dat ze nog het lef hebben om die tas af te rukken en mee te nemen." Het maakt Cihan woest.

De tas is nooit meer gevonden, maar het automatische vuurwapen en wat andere persoonlijke spullen wel. "Ik denk dat ze de tas leeg hebben gegooid en daarna ook langs de A58 hebben gedumpt, net als het wapen."

'Strafeisen zijn boven verwachting'

Cihan had niet verwacht dat het OM zulke hoge celstraffen zou eisen. "Ik dacht dat die twee vrouwen eigenlijk minder zouden krijgen. Dit is boven mijn verwachting, dus moet ik hier gewoon tevreden mee zijn."

Toch blijft de jongere broer van Kaan sceptisch. "Ik denk niet dat we te vroeg moeten juichen. Ik weet echt niet welke kant het op gaat. Als deze eisen worden ingewilligd, zullen ze vast in hoger beroep gaan."

Nog elke dag steun

Nog steeds krijgt Cihan bijna dagelijks berichten van vrienden en kennissen van zijn broer. "Ook van mensen die ik helemaal niet ken. 'Ik kende je broer, het was een hele goeie jongen', sturen ze dan. Ik merk dat heel veel mensen achter ons staan. Er zijn heel veel mensen die van Kaan hielden."