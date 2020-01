Man (23) die kindergraf opende en urnen stal, komt vrij om behandeld te worden

De 23-jarige Eindhovenaar die twee kindergraven zou hebben geopend in Veldhoven en vier urnen zou hebben gestolen uit een graf in Eindhoven, komt voorlopig vrij om psychiatrisch behandeld te worden. De man ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de verdwijning van de overblijfselen van een te vroeg geboren baby. Volgens hem was dat graf al leeg.

Voorovergebogen en met de armen over elkaar komt de 23-jarige verdachte uit Eindhoven de rechtszaal in Den Bosch binnen. Hij wordt verdacht van grafschennis, het bekladden van een kerk en het bezit van dierenporno. Hij bekent de meeste zaken, maar komt op 12 februari voorlopig vrij om in behandeling te gaan bij de GGzE in Eindhoven.

De man heeft namelijk een psychische stoornis en een trauma uit het verleden. En daarom moet hij volgens zijn advocaat zo snel mogelijk hulp krijgen.

Openen graf

De man wordt ook verdacht van het vernielen van een graf in Veldhoven en Vessem, het bekladden van een kerkmuur met graffiti en het slopen van kruizen en een lantaarn bij een kerk.

En bij de aanhouding op 8 oktober 2019 werd er ook nog dierenporno aangetroffen op de computer van de toen nog 22-jarige Eindhovenaar. Volgens de rechtbank gaat het om 304 afbeeldingen.

Spijt

"Ik wil graag veranderen en niet de persoon zijn die ik in het verleden was", zei de verdachte woensdagochtend tegen de rechter. "Ik heb er spijt van en ik begrijp niet hoe ik het heb kunnen doen.’’ De verdachte zei eerder tegen de politie dat hij het heel erg vindt voor de nabestaanden waarvan hij de urnen heeft gestolen en de graven vernield.

De 23-jarige man heeft dus psychiatrische zorg nodig. Die kreeg hij volgens zijn advocaat niet in de gevangenis in Roermond en daarom werd hij overgeplaatst naar Vught. Maar ook daar bleef goede zorg uit en daarom is er contact gezocht met de GGzE. Hij kan daar onmiddellijk beginnen met een behandeling en daarom wordt vrijlating gevraagd. Als hij vast moet blijven zitten komt de Eindhovenaar op een lange wachtlijst.

Depressief

Voor zijn aanhouding kreeg hij al psychiatrische zorg en had hij een doorbraak. Maar volgens advocate Van de Laar gaat haar cliënt er nu flink op achteruit: "Hij verliest gewicht, moet braken en is depressief geworden." Op 13 februari kan de man hulp krijgen bij de GGzE en daarom gaat de rechtbank akkoord met het tijdelijk vrijlaten van de verdachte. Voorwaarden zijn onder andere dat verdachte mee moet werken aan de behandeling, begraafplaatsen en kerkhoven zijn verboden terrein en alcohol drinken is niet toegestaan.

De officier van justitie is het eens met een psychiatrische behandeling buiten de gevangenis maar benadrukt wel dat de man in 2017 al veroordeeld is voor vergelijkbare zaken. En ook toen is er volgens haar gewerkt aan de stoornissen van de verdachte. Maar volgens een rapport is de kans dat de 23-jarige Eindhovenaar weer in de fout gaat klein.

Op 12 februari mag de verdachte de gevangenis van Vught verlaten. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt later dit jaar voortgezet. Dan komt er ook een strafeis.

