Vier leden van jeugdbende opgepakt voor gewelddadige beroving in Bossche Broek

De politie heeft woensdagochtend vier jongens van 14 tot 17 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van de gewelddadige beroving van een 18-jarige fietser op de Sterrebosweg in Den Bosch.

Het viertal werd woensdagochtend rond zeven uur in de boeien geslagen. De jongens komen uit Vught en Den Bosch. De politie had de jeugdbende al langer in het vizier.

Geslagen

De beroving gebeurde in oktober vorig jaar. Een jongen die door het natuurgebied Bossche Broek naar Vught fietste, werd geslagen. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Zijn belagers droegen bivakmutsen. Ze gingen er onder meer met zijn telefoon, laptop en portemonnee vandoor.

Een kwartier eerder werd nog een andere fietser belaagd op dezelfde plek. Deze fietser wist ongedeerd weg te komen. Mogelijk gaat het om dezelfde daders, maar dit kan de politie nog niet bevestigen.

Het is onduidelijk of de jeugdbende nog meer leden heeft.

LEES OOK: Jongen (18) mishandeld en beroofd in het Bossche Broek, ook andere fietser belaagd