Roos en haar leerlingen proberen scholieren te overtuigen: 'Wil jij mijn juf of meester zijn?'

De kinderen hebben een lied ingestudeerd waarin ze laten weten dat ze op een hele fijne school zitten, maar dat nieuwe juffen en meesters meer dan welkom zijn. Het lied wordt in de klas nog even gerepeteerd, waarna ze in de bus stappen die eerst naar het Jeroen Bosch College in Den Bosch en daarna naar het Rodenborch College in Rosmalen rijdt.

Roos legt ondertussen het doel van haar actie uit. "We komen gewoon mensen tekort in het onderwijs. Nu en in de toekomst. Daarom voer ik nu geen actie voor meer salaris, maar wil ik jonge middelbare scholieren voorstellen om voor de pabo te kiezen. Dan kiezen ze voor een prachtig beroep met een grote kans op een mooie baan."

Op het podium van de aula

Die boodschap wordt door haar ook uitgedragen op het podium van de aula van het Rodenborch College. De scholieren kijken het geamuseerd aan. De juf die haar beroep promoot en de kinderen van 8, 9 en 10 jaar die met overtuiging hun lied zingen. Hoewel weinig scholieren het laten merken, denkt Roos toch dat ze wel wat jongeren enthousiast heeft gemaakt.

"Ik denk het zeker. Je ziet de scholieren eerst wat afwachtend toekijken, maar je ziet ze ook loskomen. Ik heb al veel vragen van ze gehad en weet bijna zeker dat ik hier toekomstige collega's heb ontmoet."

Een belangrijke rol daarin hadden de kinderen van haar klas. Zoals 9-jarige Bo Bosters. Zij droeg een opvallend spandoek de klas in met de wervende tekst: 'Wie wil nou niet onze juf of meester zijn?'

"Ook bij ons op school is er een lerarentekort en dat vinden we jammer. Daarom willen we laten zien hoe leuk het is om bij ons in de klas te werken," vertelt Bo.