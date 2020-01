Man die zich op wc verstopte na ongeluk en achtervolging krijgt taakstraf en wacht mogelijk cel

De politierechter in Den Bosch is niet gediend van het gedrag van een man uit Vught. Hij dacht in september 2018 aan de politie te ontsnappen door zich op de wc van een winkel in zijn woonplaats te verstoppen. Hij had eerder die middag bijna een aantal kinderen aangereden met zijn auto. Bovendien reed hij te hard en zonder rijbewijs.

Onder meer voor deze overtredingen kreeg de 19-jarige inwoner van Vught 150 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Te hard door woonwijk

Het regende die dag reacties op de Facebookpagina ‘Buurtpreventie Vught’. Ouders en kinderen schrokken zich rot van een achtervolging door hun woonwijk. De politie was op jacht naar een man, die een stopteken had genegeerd. De jonge bestuurder zou met een snelheid van bijna honderd kilometer per uur langs een schoolplein hebben geraasd.

De achtervolging eindigde in de Baarzenstraat in Vught. Hier ramde de automobilist een lantaarnpaal en een andere wagen. De politie wist een inzittende van de auto al snel in te rekenen; de chauffeur dook de toiletruimte in van een fietsenwinkel. Hij beloofde een medewerker van de zaak geld te geven om hem niet te verraden. Uiteraard ging die vlieger niet op. Sterker nog: de medewerker van de fietsenwinkel schakelde de politie in en die plukte de man van het toilet.

Geen genade

Vrijdag, ruim zestien maanden later dus, moest de brokkenpiloot zich verantwoorden voor de politierechter. En die kende geen genade. Voor het verlaten van een plaats van een ongeval kreeg de man uit Vught honderd uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij had immers verzuimd mensen hulp te bieden. Het veroorzaken van die botsing kwam hem op een taakstraf van vijftig uur en twee weken voorwaardelijke cel te staan.

Dan had de Vughtenaar geen rijbewijs: dat kost hem nog eens twee weken voorwaardelijke cel. Bovendien kreeg hij vier weken voorwaardelijke cel, omdat hij veel te hard had gereden binnen de bebouwde kom. Aan alle voorwaardelijk straffen is een proeftijd van twee jaar verbonden. Als hij binnen die periode weer in de fout gaat, dan mag de man uit Vught in een gevangenis naar de wc.

