Bus met Nederlandse passagiers uit Wuhan zondagnacht aangekomen bij vliegbasis Eindhoven

De Nederlandse inzittenden van de Franse vlucht zijn bijna een dag onderweg geweest. Het toestel vertrok in de nacht van zaterdag op zondag om halfdrie 's nachts, Nederlandse tijd uit het Chinese Wuhan. Voordat passagiers aan boord gingen, werden zij gecheckt op symptomen van het coronavirus.



Marseille

Het toestel maakte rond twee uur 's middags een tussenstop op de militaire basis in het Zuid-Franse Istres, in de buurt van Marseille. Ook in Frankrijk werden de passagiers gecontroleerd. Vanuit daar vertrok het toestel rond zes uur richting Brussel.



Brussel

Zondagavond rond kwart over negen landde het vliegtuig in Brussel. In België werden de passagiers opnieuw gecheckt. Vanuit Brussel werden de laatste passagiers van deze vlucht rond half elf in de avond met een bus naar vliegbasis Eindhoven gebracht.



Eindhoven

Rond kwart over twaalf arriveerde daar een witte bus, die direct weer uit zicht verdween. In de bus zaten mensen met mondkapjes.

Overnachting

Op de militaire vliegbasis in Eindhoven worden de passagiers opgevangen door een GGD-team. Zondagnacht overnachten zij op een locatie van Defensie. Zij moeten daarna veertien dagen in quarantaine.

Bus met Nederlandse passagiers uit Wuhan aangekomen bij vliegbasis Eindhoven (foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties)



