Hyundai staat gruwelijk in de weg bij werkzaamheden aan parkeerplaats Eindhoven, wie haalt 'm op?

En nog steeds staat 'ie er... Ondanks herhaaldelijke oproepen is de eigenaar van de Hyundai met het Poolse kenteken zijn auto nog altijd niet komen ophalen bij de parkeerplaats voor vliegtuigspotters aan de Spottersweg in Eindhoven. En dat is een probleem.

Het asfalt van de parkeerplaats wordt namelijk vervangen. Die werkzaamheden werden twee weken geleden al aangekondigd. Sowieso mag een auto hooguit 24 uur op deze parkeerplaats staan.

Eilandje

Overal is het oude asfalt door aannemer Heijmans inmiddels weggehaald, op een plekje na: het stukje asfalt waar de Hyundai is geparkeerd.

De auto staat nu ruim een week op dit ‘eilandje’ van asfalt. Van wie de auto is, is niet bekend.

De gemeente overlegt met de politie wat er nu met de auto gaat gebeuren.

Lapzwans

Het komt wel vaker voor dat auto's lange tijd op een plek achtergelaten worden waar dit niet is toegestaan. Soms worden ze ineens opgehaald. Maar het kan ook gebeuren dat ze zo lang blijven staan dat ze op last van een gemeente uiteindelijk worden getakeld.

Begin dit jaar werd dit op het nippertje voorkomen in Vessem. Een man was er, na berichtgeving van onder meer Omroep Brabant, achter gekomen dat het ging om de auto van zijn zoon. Nog dezelfde avond werd de auto van die lapzwans - zoals de man zijn zoon noemde - opgehaald. Tot blijdschap van bakkerij Henst, want die auto had ruim een week een parkeerplek vóór de zaak bezet gehouden.

Andere vergelijkbare gevallen

In september 2018 stond een auto ruim een week lang eenzaam in het Capucijnenlaantje in Den Bosch. Rond deze auto waren klinkers en zand weggehaald, in verband met aangekondigde werkzaamheden. De bestuurder van de zwarte Lancia was kennelijk de enige die dit had gemist. Na een week kwam 'ie opdagen om met zijn auto via de stoep te ontsnappen.

In augustus 2016 deed zich een vergelijkbare situatie voor in Eindhoven. Hier stond een auto een week lang in de weg bij werkzaamheden aan de Hoogstraat.

LEES OOK:

Van wie is deze Hyundai? Auto staat al week op spottersplek, maar het asfalt moet worden vervangen

'Lapzwans' haalt auto op die tot frustratie van bakker al week op parkeerterrein stond

Eindelijk! Eigenaar eenzame auto bevrijdt zijn voertuig uit opengebroken straat

Jij je auto niet verplaatsen? Dan zetten wij er een hek omheen