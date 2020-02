Drie inbrekers vluchten weiland in, opgespoord met politiehelikopter

HELDEN -

De politie in Limburg heeft maandagnacht drie inbrekers uit Den Bosch opgepakt na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. De politie kreeg hulp van agenten uit Den Bosch, die het drietal in Brabant al in de gaten hielden, omdat ze vermoedden dat ze mogelijk een inbraak zouden gaan plegen.