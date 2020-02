Vegetarische maaltijden aan huis bezorgd in plaats van pizza, dankzij studenten van de HAS

Vette pizza's of friet met shoarma aan huis bezorgd, wel lekker op zijn tijd, maar ook ongezond. Dat kan beter, dachten de Bossche HAS-studenten Alexander en Noor. Ze ontwikkelden een gezonde bezorgdienst met de naam Dabba. Vers gemaakte vegetarische maaltijden die aan huis bezorgd worden. Het is een van de vele ideeën die studenten presenteerden op de HAS Foodexperience.

Voor de twaalfde keer op rij presenteerden studenten van HAS Hogeschool in Den Bosch hun ideeën voor gezond en beter eten. De school lijkt een broedplaats voor gezonder en beter voedsel te zijn. Er is een heel boek verschenen met tientallen projecten. De winnaars zijn dinsdag aan de pers gepresenteerd.

Zo bedacht Collin Goldsmits gezonde groentelunchpakketten in drie varianten. Vooral jong werkenden eten te weinig groeten. Met zijn lunchpakketten is dat opgelost.

De studenten werken aan oplossingen voor duurzaam en gezonder eten. Zo werken ze aan minder afval en betere voedselkwaliteit. Al die ideeën van jong talent worden met belangstelling gevolgd door supermarkten en voedselproducenten.

De meeste projecten staan nog in de kinderschoenen, maar allemaal hebben ze veel ambities gemeen. Zodat het zomaar zou kunnen dat de groentemaaltijden van Collin straks in de winkels liggen, of dat de verse maaltijden van Dabba straks overal aan huis bezorgd kunnen worden.