Tjeerd was al leraar van het jaar en valt nu opnieuw in de prijzen met podcasts als leermethode

Ruim twee jaar geleden werd hij al uitgeroepen tot Leraar van het Jaar en woensdag kreeg Tjeerd van den Elsen weer een landelijke onderscheiding. De onderwijsvernieuwer uit Best won een award, omdat hij volgens de jury als geen ander podcasts als nieuwe leermethode in het basisonderwijs onder de aandacht weet te brengen.

Het gaat om de zogeheten IPON Award voor de categorie ‘Innovatie voor het leren in het Primair Onderwijs’. Van den Elsen won die met Radiorakkers. Met dit gelijknamige bedrijf (en uiteraard website) wil hij bereiken dat in het onderwijs meer wordt gedaan met spreken en luisteren. En dat kan met podcasts: geluidsbestanden over een bepaald thema of onderwerp, die je op je telefoon of computer kunt beluisteren.

'Spreken en luisteren belangrijk'

Van den Elsen: “Ons onderwijs is heel erg gericht op lezen en schrijven. Met een goed doordacht aanbod krijgen kinderen die niet zo goed zijn in lezen ook de mogelijkheid om op een andere manier met taal bezig te zijn. Zo kunnen zo toch meedoen met hun klasgenoten die wel goed zijn in lezen. En het werkt.” Door met kinderen radio en podcasts te maken, ontdekken kinderen dat spreek- en luistervaardigheden net zo belangrijk zijn als de lees- en schrijflessen in de klas.

De man uit Best kan het weten, hij heeft immers voor de klas gestaan. Dat is nu verleden tijd. Van den Elsen heeft zijn baan als docent opgegeven om met het in zijn woonplaats gevestigde Radiorakkers aan de weg te kunnen timmeren. In Engeland en Amerika groeien kinderen bij wijze van spreken op met podcasts, Van den Elsen hoopt dat hij het Nederlandse onderwijs er ook mee kan ‘besmetten’. Dit probeert hij onder meer te bereiken door, met andere partijen, een podcast op te zetten waarin een kind en Brabantse kinderboekenschrijvers als Paul van Loon centraal staan.

'Zeer toegankelijk'

De jury van de IPON Awards ziet er ook toekomst in. “De site is zeer toegankelijk, er is lesmateriaal om de leerkracht en de kinderen te begeleiden en het product is zeer breed inzetbaar. Hier kan iedere leerkracht morgen mee aan de slag”, staat in het juryrapport.

Geen award voor Greenscreenbox

IPON is de tweejaarlijkse vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ict en wordt gehouden in Utrecht. Er was nog een Brabantse vinding genomineerd om kinderen mee te nemen in de ontwikkelingen op mediagebied. Dat was de zogeheten Greenscreenbox waarmee kinderen van groep drie van SALTO-school Strijp Dorp in Eindhoven ervaring opdoen. Het idee is van Petra Mestrom uit Lieshout en kun je het kleine broertje van het grote groene scherm uit de filmindustrie of de weerjournaals noemen. Hierbij wordt met behulp van techniek de groene achtergrond vervangen door een andere foto of video. Petra greep naast de Award.

