Inzet boa’s bij taxistandplaats in Breda lijkt te werken: ‘Ik werd naar de taxi begeleid’

De gemeente had per direct meer toezicht en handhaving beloofd om misstanden bij de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda te bezweren. En dus liepen er vrijdagavond opsporingsambtenaren (boa’s) rond. De aanpak lijkt te werken.

Onze verslaggever nam de proef op de som en merkte direct verschil: “Het was al best laat. Toen ik kwam aanlopen, kwam er meteen een boa naar me toe. Die begeleiden je naar een taxi. Dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb ze nog bedankt.”

Twee of drie boa’s waren er in de nacht van vrijdag op zaterdag aanwezig. Ook zaterdagavond en –nacht zullen ze er staan, net als met carnaval. Het is wel de vraag of er meer boa’s ingezet zullen worden op drukkere momenten en of ze die drukte dan aankunnen.

Opgelicht en geweigerd

Uitgaanspubliek klaagt al tijden over de gang van zaken bij de taxi’s. Klanten zouden worden opgelicht en chauffeurs weigeren korte ritjes omdat ze daar minder aan verdienen. Tot nu toe wilde dat maar niet lukken om dit gedrag in te perken. Het eerder ingevoerde kwaliteitskeurmerk en taxivergunning die werden ingevoerd, haalden niets uit.

Verantwoordelijk wethouder Boaz Adank kondigde vrijdag maatregelen aan, die per direct ingaan. Naast cameratoezicht en de inzet van taxi-stewards zijn er nu dus ook boa’s. Ze krijgen voorlopig zelfs een eigen mobiel kantoor de Nieuwe Prinsenkade. Daarmee hoopt het stadsbestuur de misstanden bij de taxistandplaats te bezweren.

