Joke (76) in tranen nadat auto op invalidenparkeerplaats twee keer vernield is [VIDEO]

Een lege parkeerplaats zaterdagmiddag aan de Manis Krijgsmanhof in Den Bosch. Joke loopt met betraande ogen op de plek waar haar auto altijd staat. ‘’Het is echt een rot weekend. Ik kan geen kant op. Mijn auto is mijn vrijheid.’’ Zeker tot en met maandag zit de 76-jarige vrouw zonder auto.

Briefje

‘’Toen de ramen beklad waren met een watervaste stift dacht ik dat het een kwajongensstreek was’’, zegt Joke. ‘’Maar na deze keer geloof ik dat niet meer.’’ Na het lek steken van de banden is er namelijk een briefje onder de ruitenwisser gestopt.

Bedreiging

Voor Joke is dankzij het briefje duidelijk dat iemand denkt dat ze geen recht heeft om op de invalidenplaats te parkeren. Op het briefje staat dat de afzender 'hoopt dat je de invalidenparkeerplaats pas gaat waarderen als je het nodig hebt'. ‘’Dit is een bedreiging naar mij toe’’, zegt een geschrokken Joke.

De invalide vrouw is bang geworden. ‘’Ik hoop dat degene die dit heeft gedaan dit bericht leest en ziet wat het met mij doet. Hij heeft me heel veel verdriet gedaan en heeft me bang gemaakt. En dat vind ik echt erg’’, zegt ze met een brok in haar keel.

De invalidenkaart ligt altijd voor het raam aan de zijkant van het dashboard vertelt Joke. ‘’Het voelt nu net of ik me moet verdedigen voor mijn invalidenkaart. Niemand heeft er iets mee te maken wat ik mankeer.’’