Stormchaser Melody geniet enorm van Ciara: 'Ik hou van de extremen in het weer'

Een van de plekken die Melody zondag aandoet is de Moerdijkbrug. "Op de brug was even een windstoot van meer dan honderd kilometer. Dat zijn heftige windstoten. Bij snelheden van 200 kilometer word ik ook weggeblazen", vertelt Melody op de brug.. "Ik hou van de extremen in het weer en met name de wind."

Het is niet voor het eerst Melody heftige stormen opzoekt. Ze reisde eerder af naar het Caribisch gebied voor orkaan Irma en naar Amerika voor orkaan Florence. De meteoroloog is dus al heel wat gewend. Dat Ciara geen orkaan, maar een storm is, maakt haar niet uit. "Mijn fascinatie daarvoor is de laatste jaren alleen maar toegenomen."

