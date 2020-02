Farmers Defence Force rekent volgende week weer op duizenden tractoren naar Den Haag

Opnieuw boerenacties volgende week woensdag. Farmers Defence Force (FDF) kondigt aan dan weer te gaan demonstreren in Den Haag. De actiegroep verwacht dat er opnieuw duizenden tractoren naar het Malieveld zullen rijden.

FDF is tegen de plannen waarmee het kabinet de stikstofuitstoot door de landbouw wil verminderen. Minister Carola Schouten van Landbouw maakte vorige week onder meer bekend dat 172 miljoen euro beschikbaar is voor innovatie en verduurzaming van stallen. Het dubbele daarvan, 350 miljoen euro, wordt uitgetrokken om boerenbedrijven in de buurt van beschermde natuurgebieden uit te kopen.

"Zonde van het geld", vindt voorzitter Mark van den Oever uit Sint Hubert. "Dat kan veel beter worden besteed. Om te beginnen aan het uitkopen van nertsenfokkers die met hun bedrijf moeten stoppen. Zij worden nu slecht behandeld."

De actiegroep noemt de actie 'Alle Remmen Los'. Donderdag zegt de club met extra informatie te komen over de aangekondigde actie.

Eerdere acties

De vorige actie van FDF werd op het laatste moment afgeblazen: op 5 februari had de club ook al het voornemen weer naar Den Haag af te reizen, maar dat ging niet door. Ook lag Farmers Defence Force met minister Schouten in de clinch, nadat er een persbericht met behoorlijk dreigende taal door de boerenorganisatie was verspreid.

Eerdere acties van Farmers Defence Force eind vorig jaar in Brabant, zorgden voor veel overlast.

