'Martien R. wordt neergezet als Holleeder in het kwadraat', advocaat over rechtszaak Operatie Alfa

Advocaat Kuijpers over maatregelen in Alfa zaak.

"Totaal overtrokken", reageert advocaat Jan-Hein Kuijpers op de maatregelen die de rechtbank in Den Bosch heeft genomen. Donderdag werd duidelijk dat tijdens de rechtszaak over Operatie Alfa geen camera's welkom zijn in de zaal. Het OM had gevraagd om officieren van justitie niet in beeld te brengen vanwege hun veiligheid en de rechtbank gaat hierin mee.

Operatie Alfa draait om de criminele familie van Martien R. uit Oss. "Het gaat hier om een huis-tuin-en-keukenzaak van drugs en wapens. Er worden in Nederland wel vaker grote hoeveelheden wapens gevonden en drugs. Dan worden er ook niet zulke maatregelen genomen", beargumenteert advocaat Kuijpers zijn mening.

Beeldvorming

De advocaat van hoofdverdachte Martien R. heeft wel een idee waarom er volgens hem zo 'spastisch' gedaan wordt in deze zaak. "Het is allemaal beeldvorming door het Openbaar Ministerie. Ze doen alsof ze hier te maken hebben met een soort Holleeder in het kwadraat. Ze doen alsof ze doodsbang zijn voor R, maar ze hebben helemaal niks te vrezen."

Dat de zittingen gewoon in Den Bosch plaatsvinden en niet in een beveiligde bunker zoals bij dreiging gebruikelijk is, sterkt de advocaat alleen maar in zijn overtuiging dat de maatregelen zwaar overtrokken zijn. "Het zou pas echt potsierlijk zijn als we naar een extra beveiligde rechtszaal zouden moeten."

'Hoe de lijntjes lopen'

De advocaat windt zich ook op over de hele familie van Martien R. die verdacht wordt gemaakt. "Het moet allemaal nog blijken hoe de lijntjes in deze zaak lopen."

Voorlopig houdt verdachte Martien R. de kaken stijf op elkaar. "Dat heb ik hem geadviseerd totdat er balans komt in het onderzoek naar mijn cliënt. Ik heb nu drie ordners met onderzoeken gekregen en die ga ik eerst eens uitspitten." Maandag is in Den Bosch de eerste zitting in het proces over Operatie Alpa.

