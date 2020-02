Theater aan de Parade in Den Bosch verhuist ruim drie jaar naar de Brabanthallen

Het Theater naar de Parade wordt gevestigd in de Meijerijhal de Brabanthallen in Den Bosch. (Foto: Theater aan de Parade)

DEN BOSCH -

Het Theater aan de Parade in Den Bosch verhuist per 1 oktober naar de Brabanthallen. Het is de bedoeling dat op die datum de geplande nieuwbouw aan het plein bij de Sint-Jan van start gaat. Vanwege het tijdelijke onderkomen verandert de naam van het theater tot en met 2023 in 'Theater náár de Parade'.