Advocaat van verdachte Operatie Alfa vroeg om twitterverbod, maar rechtbank wijst dit af

DEN BOSCH -

Een van de advocaten in de zaak Operatie Alfa heeft de rechtbank gevraagd om een twitterverbod. Dat laat de rechtbank Oost-Brabant vrijdag weten. Dit verzoek is afgewezen. "Tijdens de zitting mogen journalisten gewoon via Twitter verslag doen." Maandag is de eerste zitting in de zaak die onder meer draait om de crimineel Martien R. uit Oss en zijn familie.