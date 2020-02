Inzamelingsactie voor Chinees restaurant in Leende loopt op: 'Niet normaal en niet te bevatten!'

De inzamelingsactie voor de uitbaters van Chinees restaurant Lotus in Leende is inmiddels opgelopen tot bijna 4.500 euro. Dit tot grote vreugde van dochter Luoxin Luo, die thuis het fort bewaakt en contact onderhoudt met haar ouders. ‘Wat?! Zoveel? Jéééétje. Echt niet normaal en niet te bevatten.’

Haar ouders, Jim Lan en Qiyue, vertrokken halverwege januari wegens privéredenen halsoverkop naar China. Door de uitbraak van het coronavirus is het nog niet mogelijk om terug te keren naar Nederland. Hun restaurant Lotus aan de Dorpsstraat is daardoor noodgedwongen dicht.

Aan de toog van café Roothans in Leende, waar vader een graag geziene gast is, werd zaterdagavond een crowdfundingsactie op poten gezet. En met succes. De teller staat, zondagavond 21.30 uur, op 4415 euro.

LEES OOK: Inwoners Leende zamelen geld in voor Chinees restaurant: 'Hartverwarmend!'

Flabbergasted

Dochter Luoxin reageert flabbergasted op het bedrag. “Het werd me allemaal iets te veel dus ik had alle vensters op mijn computer eerlijk gezegd even weggeklikt. 4500 euro is echt niet normaal en niet te bevatten.”

“Het blijft een hele vervelende tijd voor ons allemaal, maar het is echt prachtig dat zoiets dan kan ontstaan.”

LEES OOK: Chinees restaurant gesloten, eigenaren kunnen vanwege uitbraak coronavirus niet naar huis