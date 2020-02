Proces Operatie Alfa begonnen, Martien R. omhelst zijn zoon in de rechtszaal: 'Hé, jongen!'

De vermeende kopstukken van Operatie Alfa zijn maandagochtend allemaal in de zittingzaal in Den Bosch verschenen: Martien R., zijn zoon Anton en Toon, de broer van Martien. Ook de andere vier verdachten zijn komen opdagen. Operatie Alfa is de grote politieoperatie die op 13 november 2019 begon tegen een criminele familie in Oss.

De rechtbank in Den Bosch begon maandag om kwart voor tien aan de eerste tussentijdse zitting in het proces rond Operatie Alfa. De rechtszaak begon later dan gepland omdat een of meer verdachten niet op tijd in de rechtbank waren. Ze moesten van het huis van bewaring naar Den Bosch worden gebracht.

Bij binnenkomst omhelsde Martien lachend zijn zoon Anton en zei hij: 'Hé, jongen!'. De verdachten hebben elkaar waarschijnlijk al drie maanden niet gezien.

Andere verdachten zwaaiden naar hun familie. Een van de mannen werd even tegengehouden omdat hij iedere medeverdachte wilde gaan begroeten. Dat gebeurde in een gemoedelijke sfeer, zonder dat de politie echt hoefde ingrijpen.

Martien R. zit met zijn jas aan.

Het onderzoek draait om een familie uit de gemeente Oss die zich bezig zou hebben gehouden met wapen- en drugshandel en witwassen. Hoofdverdachte Martien R. (49) stond vaker voor de rechter in een paar grote moord- en drugszaken maar ging daarbij steeds vrijuit.

Drugslab Friesland

Aan het begin las een van de officieren van uitgebreid de beschuldigingen voor. Zo blijken Martien en zijn familie ook te worden gelinkt aan een speedlab dat vorig jaar is gevonden in Leeuwarden.

Ook een drugsvondst vorig jaar langs de A58 in Wouw wordt door de politie in verband gebracht met de organisatie rond Martien. De officieren benadrukten op deze eerste zitting dat Martien wordt beschouwd als de leider van de criminele organisatie.

De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. De rechtszaak wordt gevolgd door ongeveer 25 journalisten. Onder hen veel rechtbanktekenaars. Op de publieke tribune achter glas, zitten tientallen familieleden.