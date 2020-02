'Kopstukken' Operatie Alfa voor de rechter in Den Bosch

Alles draait om Martien R. (48) Hij is geboren en getogen in het dorp en wordt ook wel de ‘Godfather van Oss’ genoemd. Hij is een bekende van de politie.

Liquidatie

Martien kwam in de publiciteit met een reeks gewelddadige onderwereldgebeurtenissen. In 2008 werd plaatsgenoot Hans van Geenen doodgeschoten op de A73. Martien werd gepakt, veroordeeld maar in hoger beroep vrijgesproken. Jaren later gebeurde er iets waarbij zijn naam weer rondzong. Een mislukte aanslag op de weduwe van Hans. Maar opnieuw, onvoldoende bewijs dat Martijn er achter zat.

Vanaf 2014 hoorde de politie meer en meer alarmerende verhalen over Martien en zijn familie. Tientallen mensen werden door de familie R. bedreigd. Aangiftes waren er nauwelijks, vermoedelijk uit angst. Ook dit onderstreept volgens de politie ook weer het imago van ongrijpbaarheid van Martien. Hij lijkt er steeds mee weg te komen.

Rechercheteam

In 2016 besloot de politie dat er een grens was bereikt. In het geheim werd een team van tientallen rechercheurs opgezet met twee officieren van justitie, om de familie op de voet te volgen. Infiltreren zat er niet in, omdat het een gesloten groep familieleden was die geen vreemden toeliet. Aftappen lukte ook niet. Criminelen weten al heel lang dat mobieltjes onveilig zijn.

Maar afluisteren met verborgen microfoons kon wel. Dat is een gebruikelijke methode in veel zaken. Zo verstopte de politie op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss de apparaatjes. Die registreerden alle gesprekken in een schuurtje dat werd gebruikt als vergaderruimte.

Moord

Terwijl het onderzoek in volle gang was werd in de tussentijd een moord gepleegd bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. In de zomer van 2018 werd Peter Netten daar vermoord.

De politie zag ook hier hetzelfde beeld met bedreigingen: een getuige werd doelwit van brandstichtingen. Een verdachte werd vrijgelaten en ook weer opgepakt bij operatie Alfa.

Alfa

De ‘klapdag’ kwam op 13 november 2019. Een van de grootste politieoperaties ooit in Brabant ging van start. En hij ging maar door. Tijdens huiszoekingen in de hele gemeente Oss maar ook in Friesland en België vonden agenten pillen, grondstoffen en geld. Maar ook handgranaten.

Het wapenarsenaal uit de Hoogheuvelstraat in Oss (foto: politie)

Onder de grond in een bosje bij de Hoogheuvelstraat lag een wapenarsenaal: acht Kalasjnikovs, drie mitrailleurs en zes pistolen.

Coke

Martien R. zou verder achter de import zitten van twee cocaïnetransporten van in totaal 1800 kilo cocaïne, vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen. Dat deed hij niet alleen. De kern van de verdenking is lidmaatschap van een criminele organisatie. En dan is er nog witwassen. Zijn huis in Berghem zou met misdaadgeld zijn betaald. Die laatste misdrijven alleen al zijn goed voor vele jaren celstraf.

Proces

Of Martien, zijn zoon, broer en andere familieleden die celstraffen gaan krijgen is nog te vroeg om te zeggen. Dat zal moeten blijken tijdens het openbare proces dat maandag start. Hoewel, het zal niet volledig openbaar zijn. De officieren van justitie doen hun zaak ‘anoniem’, zonder naam, stem en gezicht.

Voor hen als aanklagers is een belangrijke rol weggelegd. Operatie Alfa en de vondsten waren indrukwekkend en spectaculair. De officieren moeten het verhaal gaan vertellen dat erbij hoort.