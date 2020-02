Kopstukken Operatie Alfa voor de rechter, dit viel onze verslaggevers op

Martien R. en zes andere verdachten stonden maandag voor het eerst voor de rechter in de zaak rondom Operatie Alfa: een grote politieoperatie tegen de criminele familie in Oss. Onze verslaggevers Willem-Jan Joachems en Noël van Hooft volgden de zaak. Zij denken dat de zaak nog jaren gaat duren.

Onze verslaggevers Willem-Jan Joachems en Noël van Hooft volgen de zaak. In een livestream vertelden ze maandagmiddag over de zitting:

De belangrijkste activiteit van de bende van Martien R. bestond uit drugshandel, waaronder de import van cocaïne. Dat heeft het OM maandag gezegd op de eerste openbare zittingsdag rond Operatie Alfa.

In een van de vele afgeluisterde gesprekken sprak de vermeende bendeleider Martien R. over '35 containers'. "Als dat bewezen kan worden dan is R. is echt een grote jongen in de drugswereld", concludeerde Willem-Jan Joachems tegen het einde van de pro-formazitting.

Van de aanwezige verdachten sprak alleen Martien R. Hij beklaagde zich vooral over het beeld dat justitie van hem de wereld in wil helpen. Volgens R. zijn er geen concrete bewijzen, ook niet uit het verleden. Tijdens deze voorbereidende zitting werd ook duidelijk welke belangrijke rol het 'schuurtje' in de hele Operatie Alfa heeft gespeeld.

Volgens onze verslaggevers wordt het een megaproces dat mogelijk nog jaren kan voortduren. Joachems: "Waarschijnlijk zijn de eerste inhoudelijke zittingen pas in 2021. Met een hoger beroep erbij duurt het hele proces nog tot in 2022.

