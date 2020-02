Dit doet pijn aan Oeteldonkse ogen: 'Alaaf!' duikt op in bushokjes

Alaaf in Den Bosch, da's niet best.

Eén ding weet je zeker: je maakt geen vrienden als je tijdens het carnavallen in Oeteldonk in een dronken bui plotseling uit volle borst 'Alaaf!' roept. Een echte Oeteldonker zegt geen 'alaaf'. Punt. Toch is die kreet wel opgedoken in de stad. Op reclameposters van Jägermeister om precies te zijn, onder meer in het bushokje bij het Kapelaan Koopmansplein.

Misschien wel les 1 in de Oeteldonkse carnavalstraditie: roep geen 'alaaf'. En verkleed je niet als piraat, clown of Super Mario. En loop liever ook niet in de polonaise.

Wat de Oeteldonker wél doet? Meezingen met échte Oeteldonkse liederen, waarin de liefde voor Oeteldonk en de andere Oeteldonkers centraal staat. En hossen. En dat alles gekleed in traditionele boerenkiel. Allemaal dezelfde kiel, want iedereen is gelijk. Behalve dan de Hoogheid, daar wordt respectvol voor gebogen.

Een poster met Alaaf erop zal dan ook tegen het zere been zijn van de gemiddelde, échte Bosschenaar. Extra opvallend is wel dat de man op de reclameposter Quinten Montroos is, carnavalszanger Gullie uit....Den Bosch.

Even over nadenken

Bezint eer ge begint, lijkt een goed advies voor reclamebureaus die iets willen met carnaval. Want het is niet voor het eerst dat een uiting rondom het volksfeest een tikkie misplaatst is. Zo doken eerder dit jaar in de Albert Heijn XL in Tilburg posters op met de tekst: Iedereen klaar voor Vastelaovend. Klein detail, niemand in Brabant duidt carnaval aan met Vastelaovend. Vastenavend, dat kan dan weer wel. Maar dan in Bergen op Zoom. En daar zou een Alaaf-poster ook weer gek zijn, want daar is de standaard gebezigde kreet: 'Aggemarleutet!'

Toegegeven, het is ook ingewikkeld allemaal. Wie kan nou bijvoorbeeld al die carnavalsnamen onthouden die dorpen en steden met carnaval zo trots dragen? De marketingafdeling van Bavaria in elk geval niet, zo bleek vorig jaar.

