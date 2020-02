Kijk hier hoe Oeteldonkers reageren op het verboden 'Alaaf!' in hun bushokjes

Boze reacties op het woordje Alaaf! in Oeteldonk

DEN BOSCH -

'Alaaf!' is een verboden woord in Den Bosch. Toch hangt heel Oeteldonk vol met dat ene woordje. In bushokjes hangt een reclameposter van de kruidenlikeur Jägermeister met daarop de tekst: 'Alaaf! Ben jij al voorbereid?' De Oeteldonkers zijn verbijsterd en willen dat de poster zo snel mogelijk verdwijnt.