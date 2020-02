Dennis (26) reanimeerde een man en strijdt nu voor les op alle middelbare scholen

Afgelopen zondagochtend zakte een man in elkaar, vlakbij Dennis' huis. De onervaren student werd opgeroepen voor zijn eerste reanimatie. "Dat is heel heftig. Je zet een knop om en je moet gewoon gaan. Het besef kwam pas later."

'Alles gegeven'

Een man van rond de dertig had thuis een hartaanval gehad. De deur stond nog op een kier. Hij twijfelde geen moment en paste alles toe wat hij had geleerd. Een andere hulpverlener en ambulancepersoneel namen het later over. Helaas heeft de man het niet overleefd. "Ik heb alles gegeven, meer kon ik niet doen."

Na de tegenslag, wil hij alles behalve stoppen. Het incident zette de student aan het denken. Hij vindt het raar dat hij er nooit les over heeft gehad op school. "Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Elke seconde telt als iemand een hartaanval krijgt”, vindt de student. “Door les te geven aan middelbare scholieren, bereik je iedereen.”

Jong

En nee, niet ieder 14-jarig kind hoeft van Dennis meteen burgerhulpverlener te worden. “Dat is ook wel erg jong. Het is belangrijk dat ze het een keer hebben gezien”, verklaart Dennis. “Stel nu dat je ouders een hartaanval krijgen en je belt 112. Dan kun je iets doen. Ook snap je aanwijzingen van de meldkamer, want je hebt het al een keer geoefend op school.”

Al verschillende middelbare scholen in Brabant geven zo’n cursus, maar nog lang niet allemaal. Het Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom geeft vierde-, vijfde- en zesdeklassers bijvoorbeeld cursussen onder lestijd. Sinds januari hebben ze daar twee poppen. "Het is belangrijk voor hun maatschappelijke bewustwording", zei docent Tijmen Hendrickx bij de invoering.

LEES OOK: Bouwbedrijf neemt AED's mee naar bouwterreinen na hartstilstand van collega

Dennis hoopt met de petitie ruim 40.000 handtekeningen op te halen. Dan komt het onderwerp op de agenda van de Kamer. Toch is het doel van de student al deels bereikt. "Ik hoop de petitie mensen aan het denken zet. Al verschillende mensen hebben gezegd een cursus te willen gaan volgen."

Overigens heeft het Rode Kruis vorig jaar een petitie gestart voor EHBO-les op alle middelbare scholen. Deze haalde genoeg handtekeningen op om besproken te worden in de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt.