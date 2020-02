Alweer een overval op een Aldi, maar waarom?

Eerder sloegen dieven al hun slag in Tilburg en Goirle. Donderdagochtend was de Aldi in Hilvarenbeek aan de beurt. Twee overvallers drongen de supermarkt binnen via de laad- en losdeur en bedreigden het personeel met wapens. De daders gingen er in een zwarte Ford met het geld vandoor.

Na de overval bleef de winkel donderdagochtend dicht. Onder de vaste bezoekers van de winkel aan de Bloemenstraat zit de schrik er goed in. “Ongelofelijk dat het telkens een Aldi is”, merkt een bezoeker op. “Misschien komt het wel doordat ze hier gemakkelijk alle kanten op kunnen vluchten”, zegt een ander. Een andere vaste klant zegt dat hij vooral boos is. “Ik vind het zo erg voor het personeel. Ik ken al die mensen, ik doe hier zo vaak de boodschappen.”

Jonge daders

Sinds drie weken lijken overvallers in de regio de winkels van Aldi scherp in het vizier te hebben. In Tilburg vonden overvallen plaatsen in vestigingen aan het Verdiplein (31 januari), de Spoordijk (4 februari) en het Transvaalplein (13 februari). Meerdere keren werden supermarktmedewerkers bedreigd met een wapen. Voor de overval aan het Transvaalplein pakte de politie twee 16-jarige verdachten op.

Een dag later, op 14 februari, sloegen twee overvallers toe bij een filiaal aan de Wethouder de Brouwerstraat in Goirle. Ze bedreigden een medewerker en maakten sigaretten buit. Volgens de politie zijn zij waarschijnlijk ook rond de 16 jaar oud.

Het is niet duidelijk waarom overvallers Aldi’s rond Tilburg uitkiezen als doelwit. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de overvallen, maar wil geen verdere mededelingen doen. Een woordvoerder van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings laat weten dat de gemeente in gesprek is met Aldi en de politie over maatregelen rond de getroffen winkels. De supermarktketen wil alleen kwijt dat al het personeel slachtofferhulp krijgt.

Achteraf gelegen

Er kunnen veel redenen zijn om voor een specifieke supermarkt te kiezen, zegt veiligheidsdeskundige Rico Briedjal. “Vaak betekent het dat er kwetsbaarheden zijn waar de daders weet van hebben. Bijvoorbeeld eenvoudige toegang tot de winkel, goede vluchtmogelijkheden, late openingstijden of weinig personeel.” "

"Aldi's liggen vaak op achteraf gelegen plekken", voegt Lilian Bakhuijsen van vakbond FNV handel daar aan toe. "Ook weet ik dat niet alle winkels beveiligingspersoneel of camera's hebben."

Dat het in twee gevallen om jonge daders gaat, baart Briedjal zorgen. “Als je een jonge dader tegenover je hebt, zie je dat meteen: die zijn gruwelijk nerveus. Het gevaar bij dit soort jongens is dat als je weerstand biedt, ze snel over gaan naar geweld. Volwassen overvallers schatten de consequenties daar vaak beter van in dan jongeren.

CNV

Maar behalve de daders, zijn er ook zorgen over de vakkenvullers en caissières die de overvallen meemaakten. “Veel mensen die in de supermarkt werken, zijn kinderen”, zegt Jaqueline Twerda van vakbond CNV Vakmensen. “Wat doet een 17-jarige die achter de kassa bedreigd wordt met een mes? Je moet iets doen om mensen te trainen wat in dit soort situaties te doen. Anders is dat onverantwoord. Ik heb niet het idee dat dit nu prioriteit is bij de supermarkten, zeker niet voor jonge mensen.”