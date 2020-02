Gewelddadige dood Bart van Betuw: man opgepakt die al vastzit voor iets anders

De politie heeft een 22-jarige man uit Vught aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Bart van Betuw (53) uit Rosmalen. Zijn lichaam werd vorig jaar april gevonden in een vijver in zijn woonplaats. De Vughtenaar werd aangehouden in de penitentiaire inrichting in Vught waar hij al vastzat voor een andere zaak.

De verdachte is inmiddels voorgeleid voor zijn mogelijke betrokkenheid in de dood van Van Betuw.

Maanden vermist

Van Betuw was maanden vermist toen hij op 25 april 2019 werd gevonden in een vijver op het oude GGZ-terrein in Rosmalen. Uit sectie bleek dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Op het lichaam werden sporen van geweld gevonden.

De recherche zocht al naar hem sinds hij op 2 januari zijn appartement in Rosmalen had verlaten. Hij lag vermoedelijk maanden in het water.

Zoektocht

In januari vorig jaar werd naar Van Betuw gezocht op landgoed De Wamberg, tussen Berlicum en Rosmalen, door agenten en zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team.

De politie houdt er serieus rekening mee dat Van Betuw de avond dat hij om het leven kwam een afspraak had met een man.