Halfvastenoptocht nodigt carnavalswagens Lampegat uit: 'Samen maken we er een fijn fisje van!'

De Halfvastenoptocht in Oss schiet de carnavalsclubs uit Lampegat - in het dagelijks leven bekend als Eindhoven - te hulp, nadat eerder vrijdag bekend werd dat de grote carnavalsoptocht in de Eindhovense binnenstad dit jaar niet doorgaat vanwege het slechte weer.

De optocht in Lampegat stond gepland op zaterdag, maar werd vrijdag geannuleerd omdat er harde windstoten worden voorspeld. Het gaat zaterdag stevig waaien, windkracht 5 tot 6. De windstoten maken het gevaarlijk. Die kunnen snelheden halen tot 75 kilometer per uur. Zondag staat er opnieuw veel wind.

"We willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren", meldde de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval vrijdag. De optocht wordt niet op een ander moment ingehaald.

'Een domper voor echte bouwers'

Bij de Halfvastenoptocht in Oss zijn de Eindhovense praalwagens van harte welkom. "Het weer is helaas niet iets waar iemand invloed op heeft. Een jaar lang bouwen en dan een wagen die niet rijdt, is een domper voor echte bouwers. We nodigen de clubs uit Lampegat en andere plaatsen met afgelaste optochten uit om naar hier te komen. Met zijn allen maken we er een fijn fisje van!", zo laat de organisatie weten.

De 8e editie van de Halfvastenoptocht in Oss is op zondag 22 maart. Alle pracht en praal uit de regio trekt dan nog één keer door de binnenstad van Oss.

