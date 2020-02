Maatregelen bij carnavalsoptocht Roosendaal vanwege harde wind, sommige groepen haken af

“Vanwege de weersvoorspellingen hebben we zojuist toch het advies moeten geven aan bouwers om hun wagens aan te passen”, vertelt Cor Verbogt van de organisatie. “Omdat ze grote objecten moeten verwijderen, blijft van sommige wagens weinig over. Daarom hebben die groepen besloten om zich terug te trekken.”

Veel groepen en muziekbandjes

In totaal zouden zaterdagmiddag zeven wagens meelopen in Roosendaal. Daar blijven er nu nog 4 van over. “Maar er lopen ook groepen en muziekbandjes mee. Dus er blijft genoeg over voor het publiek om van te genieten”, zegt Verbogt. “We vinden het wel uitermate spijtig dat bouwclub hun mooie bouwwerken niet kunnen laten zien, maar iedereen heeft begrip voor de maatregelen.”

Meeste optochten gaan door

De Stichting Carnaval Roosendaal besloot vrijdagmiddag al om de optocht door te laten gaan. “We gaan sowieso rijden”, luidde toen de boodschap. Op de meeste plekken gaan de optochten zaterdag door, blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. Alleen in Eindhoven gaat de optocht niet door. De stoet in Lage Zwaluwe is verplaatst naar maandag.

De optocht van Roosendaal is vanaf 14.15 uur live te zien bij Omroep Brabant.

