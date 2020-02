Lijst met geannuleerde carnavalsoptochten groeit: ook streep door leutstoet Prinsenbeek

De optocht in Boemeldonck in betere tijden.

De carnavalsoptocht in Prinsenbeek - tijdens carnaval beter bekend als Boemeldonck - gaat deze zondag niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ook de grote optochten in Bavel, Made en Sint Willebrord komen op de inmiddels lange lijst van geannuleerde carnavalsoptochten terecht.

De organisatie in Prinsenbeek wijst - net zoals de organisaties in Bavel, Made en Sint Willebrord - op de weersverwachtingen. Daarop is veel regen te zien en met name erg harde windstoten. "Omwille van de veiligheid voor de bezoekers en de deelnemers is dit trieste besluit genomen."

Clubs volledig achter besluit

De deelnemende clubs in Prinsenbeek zouden volledig achter dit besluit staan.

Het verzetten van de optocht naar maandag of dinsdag is, mede gelet op de weersverwachting, onmogelijk.

LEES OOK: 31 organisaties annuleren carnavalsoptocht door harde wind, hier gaat 'ie zondag niet door

Tilburg

De carnavalstocht in Boemeldonck is een van de grootste die deze zondag zou plaatsvinden, samen met de optocht van Tilburg. Die werd al eerder vanwege het slechte weer afgelast.

Deze optocht is verschoven naar 22 maart.

Bavel, Made en Sint Willebrord

Ook de grote optocht in het Bavelse Baviaonenland gaat zondag niet door. Dit in tegenstelling tot de kinderoptocht. Die vindt binnen plaats, in De Huif.

In Made is de grote optocht in verband met de weersomstandigheden verplaatst naar maandag.

In Sint Willebrord heeft het bestuur van stichting De Heikneuters, mede op last van de gemeente, besloten om ook de optocht van zondag af te gelasten. "We zijn nog met de gemeente in overleg om de optocht te verplaatsen naar het weekend van 28 en 29 maart. We hopen hier maandag definitief uitsluitsel over te kunnen geven."

Brakkensliert Kielegat

In Breda is een streep gezet door de Kielegatse brakkensliert. Die is uitgesteld naar dinsdag.

"Dit is heel sneu voor alle kinderen die hier zo naar toe hebben geleefd", beseft voorzitter Luciën Verhoef van Stichting Kielegat zich. "Maar in de stromende regen met rukwinden buiten lopen is voor niemand leuk en bovendien kan het gevaarlijk zijn. Gelukkig hebben we dinsdag nog. Dan is het traditioneel kindermiddag op de Grote Markt, dus dat valt dan mooi samen.’"

De stoet vertrekt dinsdag iets na halfeen vanaf café De Huiskamer aan de Haven.

LEES OOK:

Grote optocht van Tilburg afgelast vanwege onstuimig weer

Carnavalszondag geteisterd door hevige windstoten en flinke regen